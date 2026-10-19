Tarihi Cümbez ağacındaki zararlıya biyolojik müdahale

Mağusa’daki tarihi Cümbez ağacında görülen unlubit zararlısıyla mücadele için ağaca 120 doğal düşman böcek bırakıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uygulamada Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Türkmenköy İstasyonu’nda üretilen Cryptolaemus montrouzieri türü düşman böcek kullanıldı.

Uygulamanın ardından, zararlı popülasyonundaki değişim düzenli olarak takip edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde mücadele çalışmalarına devam edilecek.