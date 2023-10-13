Lefkoşa’da ‘eroin’

Lefkoşa’da 63 yaşındaki H.E. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, Perşembe gün saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında H.E. isimli şahsın üzerinde arama yapıldığı ve söz konusu maddenin bulunarak emare alındığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.