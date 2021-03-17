Acil Durum’da  ‘annesi pozitif’ ilk bebek

Acil Durum Hastanesi’nde annesi Covid-19 pozitif bir bebek dünyaya geldi.

Hastane sorumlusu Dr. Erol Uçaner, kız çocuğun sağlıklı olarak dünyaya geldiğini duyurdu.

“İlk kez annesi covid-19 pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir” diyen Uçaner, doğumda emeği geçen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum- Pediatri, Ameliyathane servisi ve diğer tüm ekibe teşekkür etti.

