Lefkoşa’da cinsel taciz

“Cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanan zanlı G.B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Recep Abakan, 8 Aralık tarihinde saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, zanlının, kullanımındaki araç içerisinde mastubasyon yaptığı sırada, cadde üzerinde yürümekte olan 4 kadının kendisini görerek hızlıca uzaklaşmaya çalıştığını ancak aracıyla hızlıca kadınların yanından geçip aracını park ettikten sonra, araçtan inip cinsel organını herkesin görebileceği şekilde yanlarından geçtiği şikayetinin alındığını anlattı.

Polis, alınan ihbar doğrultusunda bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve zanlının tespit edilerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye götürüldüğünü belirtti.

Polis, şube içerisinde zanlıya yapılan alkol testinde 83 promil alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, konuya ilişkin alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri temin edilerek olaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 200 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 40 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.