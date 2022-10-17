Lefkoşa’da bir garip olay: ‘Kalp’ şeklinde yanan trafik ışığı

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kalp şeklinde naylon yapıştırıldı, kırmızı ışık bir süre kalp şeklinde yandı.

Atatürk Spor Salonu önündeki ışıklara yapıştırılan naylon kısa sürede fark edilerek yetkililer tarafından söküldü.

Sabah saatlerinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.

Yolu kullanan ve ışıklarda bekleyen pek çok vatandaş, kalp şeklinde yanan kırmızı ışığı fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.