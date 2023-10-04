Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü tespit edildi

Sağlık bakanlığı Lefkoşa da Batı Nil virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, Batı nil virüsünün enfekte sivrisineklerden bulaştığını, Sivrisineklerin ısırarak insanlara ve hayvanlara bulaştırabildiğini ve insandan insana bulaşmadığını belirtti.

Ana konağı kuşlar olan Batı Nil Virüsü insanlara en sık ‘Culex’ cinsi sivrisineklerin ısırması ile bulaşmakta olduğunu açıkladı.

Batı Nil Virüsü enfeksiyonun bazı vakalarda hiçbir belirti göstermezken, bazı vakalarda yatarak tedavi gerektirecek ve hatta ölüme yol açacak kadar ciddi seyirli olabileceğini belirtti.

Batı Nil Virüsü’ne bağlı olarak gelişen hastalıkta çoğu zaman ilk görülen belirti baş ağrısıdır.Çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan belirtileri arasında sırt ağrısı sık görülmektedir.Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik ve kaslarda güçsüzlük önemli belirtiler arasındadır.Mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomlar da bulunmaktadır.

Vakaların % 90’ında ise Batı Nil Ateşi olarak bilinen yüksek ateş görülmektedir.

Bakanlık açıklamasında aşısı ve ilaçla tedavi olmadığı için korunma tedbirlerinin çok önemli olduğununu vurguladı.

Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık aynı zamanda, sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için aralıksız devam ettiği ilaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmalarınında devam ettiğini, tedbirler konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca tabipler birliğinin, belediyelerin, çevre dairesinin, veteriner dairesinin ve belediyeler birliğinin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş sürekli temas halinde olup toplantılar yaparak çözüm yöntemi konusunda bilgi alış verişinde bulunduklarını ve bu toplantıların devam edeceğini belirtti.