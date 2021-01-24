Lefkoşa’da 65 yaş üzeri kişilerin aşılanması için iş birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin Covid-19’a karşı aşı hizmetinden yararlanmaları için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapıyor. Bu kapsamda aşı hizmetinden yararlanmak için LTB’ye ulaşan 65 yaş üzeri tüm yurttaşların gerekli olan başvuru formları belediye tarafından doldurulacak. Ayrıca, aşı olmak için hastaneye ulaşım imkanı bulunmayanlar, LTB tarafından önceden dezenfekte edilmiş araçlarla hastaneye götürülecek, araç içerisindekiler maskeli olacak, LTB Yaşlılara Hizmet Birimi hemşireleri ve personeli yurttaşlara refakat edecek.

LTB’ye ulaşarak hizmetten faydalanabilinecek

Güvenli koşullarda verilecek bu hizmetler ve aşı sonrası yurttaşlarımız yeniden güvenli koşullarda evlerine ulaştırılacak.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların mesai saatlerinde 608 52 87 numaralı telefondan LTB Yaşlılara Hizmet Birimine, mesai sonrasında ise Alo 185 çözüm hattından belediyeye ulaşabileceği açıklandı.