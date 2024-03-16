Lefkoşa’da 25 yaşındaki mahkum firar etti

Lefkoşa’da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan eski merkezi cezaevinde hükümlü olarak bulunan 25 yaşındaki mahkum firar etti, cezaevi yakınlarındaki bir korulukta bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre A.K. isimli mahkum, bugün saat 14.30 sıralarında, cezaevini çevreleyen çevre duvarı üzerinden atlayarak firar etti.

firari şahıs, gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edilerek tutuklandı.

Polis, mahkumun yeniden cezaevine yerleştirildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.