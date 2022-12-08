Lefkoşa’da 2 ayrı işletmede sahte para tedavüle sokan şahıs tutuklandı

“Sahtekarlıkla Para Temini”, “Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlı Z.W.M.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mustafa Sensev, 3 – 4 Aralık tarihlerinde, Lefkoşa - Surlariçi İplikpazarı bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede, zanlının tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan 7 adet 50 Doları tedavüle sürüp Türk Lirası ve içecek almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının 7 Aralık tarihinde yine aynı bölgedeki bir markette 2 adet 50 Doları tedavüle sürüp, Türk Lirası ve sigara almak koşuluyla bozdurup sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili yapılan kamera incelemesinde zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir gönüllü ifade vermediğini, sözlü olarak bahse konu paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının I gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.