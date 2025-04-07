Lefkoşa ve Mağusa’da iki ani ölüm…

Lefkoşa ve Mağusa’da, 56 ve 75 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde misafir olarak kaldığı evde aniden rahatsızlanan 75 yaşındaki Meryem Yanık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanık’ın ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, Gazimağusa’da, önceki gece, 56 yaşındaki Durmuş Ali Çakıroğlu evinde ölü olarak bulundu. Çakıroğlu'nun görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenesinde, herhangi darp veya cebir izine rastlanmadı. Çakıroğlu’nun ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.