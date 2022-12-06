Lefkoşa ve Aydınköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Polis tarafından yapılan aramalarda, uyuşturucu madde tasarrufundan Lefkoşa’da 2, Aydınköy’de 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şüpheli hareketleri nedeniyle 26 yaşındaki N.A.’nın Lefkoşa’daki evinde, dün saat 11.00 sıralarında yapılan aramada, 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan 30 yaşındaki T.T.M.M.’nin aracından yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındı. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Aydınköy’de ise 40 yaşındaki A.C.’nin evinde dün yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan poşet, meyve sıkacağı, 8 adet enjektör ve 2 adet kaşık bulunarak emare olarak alınırken, A.C. tutuklandı.