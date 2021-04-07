Lefkoşa Surlariçi'nde virüs alarmı

Bölge muhtarlıkları yetkililere çağrı yaptı: “Bölgede PCR testleri yoğunlaşmalı”

‘Yerel bulaş’ bu kez Lefkoşa Surlariçi bölgesini sardı. Tespit edilen vakaların çok sayıda temaslısı olduğu açıklanırken, özellikle Yenicami, Haydarpaşa ve Kafesli bölgelerinde çok ciddi vaka artışı olduğu öğrenildi.

Hüseyin Eminoğlu (Kafesli Muhtarı): “Kurallara uyulmuyor” Bölgede Covid-19 tedbirlerine uyanların sayısının çok az olduğuna dikkati çeken Eminoğlu,” Evlerde hala doğum günü partisi, nikah ve misafirlikler devam ediyor” dedi.

Mehmet Alisinanoğlu (İplik Pazarı Korkutefendi Mahalle muhtarı): “8 çocuk temaslı olarak alındı”

Surlariçi Zafer Sineması bölgesinde 16 yaşında bir çocuğun pozitif çıktığını temaslıların da toplandığını söyleyen Alisinanoğlu, 8 temaslı çocuğun bir öğrenci yurdunda karantinaya alındığını ifade etti.

Ayşe Hamitoğlu (Yenicami Muhtarı): “Durumdan endişeliyiz” Bazı kişilerin kural ihlali yaptığına da dikkati çeken Hamitoğlu, pozitif vaka çıktığı tespit edilen özellikle bölgedeki iş yerlerinin belediye tarafından denetlenerek kapatılması çağrısı yaptı.

Mesut Kazık (Haydarpaşa Muhtarı): “Sistemde bir sıkıntı var” Çocuklu birçok ailenin karantina merkezlerinde olduğuna işaret eden Kazık, “Sistemde ciddi bir sıkıntı var. 1 ay oldu bölgede PCR yapılmıyor. Kurallara da uyulmuyor” dedi.

Devrim DEMİR

‘Yerel bulaş’ bu kez Lefkoşa Surlariçi bölgesini sardı. Tespit edilen vakaların çok sayıda temaslısı olduğu açıklanırken, özellikle Yenicami, Haydarpaşa ve Kafesli bölgelerinde çok ciddi vaka artışı olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre önceki gün Lefkoşa Surlariçi’nde 16 vaka çıktı. Dün ise aynı bölgede 7 vaka tespit edildi. Yenicami, Haydarpaşa ve Kafesli muhtarları YENİDÜZEN’e konuştu, yetkililere çağrı yaptı.

Evlerden çocuklu aileler karantinada…

Surlariçi bölgesinde son 1 aydır vaka sayılarındaki tırmanış muhtarlıkları da huzursuz ediyor. Bölgede kalanların birçoğu özellikle hafta sonu denetim yapılmasını istiyor.

Vaka tırmanışı ile beraber bölgede birçok aile çocukları ile beraber karantina merkezlerine taşındı. Önceki gece bölgede yoğun bir ambulans trafiği olduğunu ifade eden bölge sakinleri, “Buna rağmen hala kurallara uyulmuyor” dedi.

Fırında pozitif vaka, açık olduğu iddiası…

Yenicami bölgesinde yaşamını sürdüren birçok yurttaş, bölgede bir fırında 16-17 yaşlarında bir çalışanın testinin pozitif çıktığını öne sürdü. Bölgede kalanlar, fırının hala açık olduğunu, temaslıların ise alınmadığını, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ihbar yapıldığını ancak hiçbir işlem yapılmadığını iddia etti.

Bir ayda ürküten artış…

Ada genelinde yaşanan vaka artışı korkuturken, 36 günde özellikle Surlariçi bölgesindeki tablo ürkütüyor. Mart ayı boyunca bölgede vaka sayısı 2 ile 9 arasında seyrederken, önceki gün sayının 1 günde 16’ya yükselmesi bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Muhtarlıklar ‘test’ ve ‘denetim’ talep etti…

Vakaların artış gösterdiği Kafesli, Haydarpaşa ve Yenicami bölge muhtarlıkları bölgede daha çok PCR test talebinde bulundu. Bölgede denetimlerin sıklaştırılmasını da talep eden muhtarlar, kurallara uyulmadığını evlerde doğum günü, nikâh ve misafirliklerin hala devam ettiğini öne sürdü.

Muhtarlar, bölgede ciddi bir vaka patlaması yaşandığını ve bunun göz ardı edilmeden ‘derhal’ önlem alınması için yetkililerin adım atması gerektiğini söyledi.

Muhtarlar YENİDÜZEN’e konuştu…

“Bölgede vakalar patladı, çocuklu aileler karantinalara taşındı”

Hüseyin Eminoğlu (Kafesli Muhtarı): “Kurallara uyulmuyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Kafesli Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, bölgede durumun hiç iyi olmadığını söyledi. Son bir aydır vakaların Surlariçi bölgesinde resmen patladığını ifade eden Eminoğlu, bazı ailelerin karantinaya alındığını kaydetti.

Özellikle Yenicami, Kafesli ve Haydarpaşa bölgelerinde ciddi bir vaka artışı olduğuna işaret eden muhtar Hüseyin Eminoğlu, “Bu kadar artışa rağmen ne yazık ki bu hastalığı ciddiye alan yok” dedi.

“Maske takan yok”

Eminoğlu, bölgede doğum günü, evlerde nikâh ve misafirliklerin hala daha devam ettiğini altını çizerek, “Maske kullanan yok. Biz hala kendi tedbirlerimizi almıyoruz. Test için sağlıkçılar bölgeye geldi, ancak PCR testini dahi ciddiye alan yok. Kafesli bölgesinde yaklaşık 600 nüfus var PCR yaptıran kişi sayısı ise 80 kişiyi geçmedi. Kimse işin ciddiyetinde değil, bölgede 10 kişi pozitif çıktı ve birçok aile karantinaya alındı. Kurallara uyulmuyor” dedi.

Mehmet Alisinanoğlu (İplik Pazarı Korkutefendi Mahalle muhtarı): “8 çocuk temaslı olarak alındı”

İplik Pazarı Korkutefendi Mahalle Muhtarı Mehmet Alisinanoğlu, Surlariçi Zafer Sineması bölgesinde 16 yaşında bir çocuğun pozitif çıktığını temaslıların da toplandığını kaydetti. Alisinanoğlu, 8 temaslı çocuğun bir öğrenci yurdunda karantinaya alındığını ifade ederek, bölgede bunun dışında başka vaka duyulmadığını bölgelerden de gelerek PCR testi yapıldığını çıkan sonuçların da Surlariçi bölgesi olarak gösterildiğini işaret etti.

Ayşe Hamitoğlu (Yenicami Muhtarı): “Durumdan endişeliyiz”

Surlariçi bölgesinde artan vakalar nedeniyle oldukça endişeli olduklarını ifade eden Yenicami Muhtarı Ayşe Hamitoğlu, bölgede ciddi bir denetim yapılması gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin kural ihlali yaptığına da dikkati çeken Hamitoğlu, pozitif vaka çıktığı tespit edilen özellikle bölgedeki iş yerlerinin belediye tarafından denetlenerek kapatılması çağrısı yaptı.

Mesut Kazık (Haydarpaşa Muhtarı): “Sistemde bir sıkıntı var”

Haydarpaşa Muhtarı Mesut Kazık, bazı ailelerin temaslı olarak karantinaya alındığını çıkanların da olduğunu ancak karantina merkezlerine taşınan kişilerin evde de izole edilebileceğine değindi. Kazık, temaslılar için karantina merkezlerinde bir tedavi yapılmadığını onların evlerde izole edilerek kontrol edilebileceğini söyledi. Çocuklu birçok ailenin karantina merkezlerinde olduğuna işaret eden Kazık, “Sistemde ciddi bir sıkıntı var. 1 ay oldu bölgede PCR yapılmıyor. Kurallara da uyulmuyor” dedi.