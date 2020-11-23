Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde su şebekesindeki arızanın tamiri için çalışma başlatıldı

Su İşleri Dairesi, Lefkoşa Sanayi Bölgesi mevkiinde oluşan arızanın giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu arızanın Lefkoşa Türk Belediyesi sorumluluğundaki alanda olduğu ve belediyeden, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı bilgisinin alındığı kaydedildi.