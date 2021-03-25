Lefkoşa Pazar alanında ‘usulsüzlük’ iddiası

İnşaatı tamamlanmak üzere olan Merkez Lefkoşa Pazar alanı kullanıma açılmadan bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, söz konusu Pazar Alanı’nın yeşil alan üzerine yapıldığı, inşasında planlama onayı tüzüğüne aykırı hareket edildiği gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise projeyle ilgili tüm izinlerin usulüne uygun alındığı ifade edildi.

Fehime ALASYA

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa'da inşaatı devam eden Merkez Lefkoşa Pazar alanının Mayıs ayında kapılarını açacağını duyurdu.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, söz konusu Pazar Alanı’nın yeşil alan üzerine yapıldığı, inşasında planlama onayı tüzüğüne aykırı hareket edildiği ve planlama onayına aykırı bina inşası yapıldığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise projeyle ilgili tüm izinlerin usulüne uygun alındığı ifade edilerek, iddialara yanıt verildi.

Lefkoşa İmar Planı’nda Açık Pazar’ın inşa edilecek yerin Yeşil Alan olarak belirlendiği ve burasının Belediye’ye 1999 yılında yeşil alan olarak devredildiği ilgisini paylaşan Refikoğlu, “Böyle durumlarda yeşil alan üzerine gerekli izinleri alarak halk yararına proje inşa edileceği sözüyle bu çalışmalara başlandı ama tüzükteki maddelere de sadık kalınmadı. Bunu yaparken halkı bilgilendirici levha asılmalı ve bölgedeki vatandaşa duyuru yapıp onayının alınması gerekirdi, yapılmadı.”

Tüzüğün ilgili maddesine göre gerekliliklerin yerine getirilmediğini ifade eden Refikoğlu, Planlama Onayı Tüzüğünün 21’inci maddesinde yer alan ‘duyuru panosu asma’ ve ‘komşuya bildirim gönderilmesi’ yerine getirilmeden planlama onayı verildiğini savundu.

Bu duyuruların planlama onayının alındığı zaman yapılması gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa’da çok ciddi yeşil alan ihtiyacının olduğu bu dönemde Belediyeye Yeşil Alan olarak verilen bir alanın bu yönde kullanılması da sıkıntı yarattığını anlatan Refikoğlu, bunun yanında tüzüğe de aykırı hareket edildiğini belirtti.

Refikoğlu, eleştirilerinde “Proje de planlama onayı alındığı şekliyle de yapılmıyor. Belediye daireye başvurduğu projeden farklı şekilde yapı inşa ediyor. Projede üstü açık olan alanların çelik konstrüksiyon ile yapacağı yer alırken bunlar da betonarmeye dönüştürüldü.” ifadelerine yer verdi.

“Birileri zarar görürse ne olacak?”

İnşaatın mesleki vize bürolarından onay almadığını, yani mesleki denetimden geçmemiş durumda olduğunu ifade eden Refikoğlu, “Çelik olarak projelendirilen yer betonarme yapılmış. Bunun statik projesini kim yaptı? Mesleki vizesi nerede? Mesleki vizesi alınmamış olması gerekir çünkü şehir planlamadan planlama onayı almış bir proje değil.”dedi. Planlama onayı olmayan bir projenin vizelenmiş olmasının da mümkün olmayacağını belirtti.

Refikoğlu, “Bir deprem anında bu betonarme yapılar zarar görür, çöker ve birileri zarar görürse ne olacak?” diye sordu.

“Otopark da yeterli ve yasal değil”

Açık Pazar’ın otopark konusuna da değinen Refikoğlu, “Pazar yeri arazi kullanım sınıflandırmasında "ticaret" kullanımına giriyor. Buna göre her 25 metrekareye 1 otopark ihtiyacı vardır. Orası yaklaşık 7 bin metrekare bir alandır, dolayısıyla 280 araçlık otoparka ihtiyaç var ve tamamını kendi parselinde karşılaması gerekir. Ama gösterilen otopark alanı 90 araçlık bile değil. Üstelik bu alan hem yeterli değil hem de yasal, kendi parseli içinde değil” yorumunda bulundu.

“Yeşil alana ihtiyaç var diyoruz ama olanı da kullanmıyoruz”

Refikoğlu, ayrıca “Kent parkı yapılmak istenen yere Cumhurbaşkanlığı sarayı inşasıyla ilgili projenin gündeme gelmesine Lefkoşa’nın yeşil alana ihtiyacı olması gerekçesiyle eleştiriler yağarken Lefkoşa’nın göbeğinde olan bu alanın yeşil alan olmaktan çıkarılarak zemini tamamen beton ile kaplanıp pazar yeri yapılması nasıl karşılanmalı?” diye sordu… Belediye ve devlet kurumlarını yasalara uymaya davet etti.

Belediye: “Projenin onayları mevcut tüm izinler alındı”

LTB tarafından yapılan açıklamada ise tüm projenin onaylarının mevcut olduğu ifade edilirken, projenin başındaki süreçte alınan ilk vizenin çelik konstrüksiyon olduğu, ardından ikinci bir onay alarak projenin betonarmeye döndürüldüğü belirtildi. Bunun gerekçesi ise çelik yapılardaki dövize bağlı fiyat artışı olarak detaylandırıldı.

Açıklamada; “Maliyetlerinden ötürü ciddi fiyat farkı çıkınca projeyi betonarmeye çevirdik ve tüm vizelerini de aldık. Olması ve alınması gereken her türlü vizeyi almış bulunuyoruz. İlk vizemiz 2017’de alındı, ardından 2018’de betonarmeye göre yeni vizelerimizi aldık.” denildi.

‘Duyuru panosu asma’ ve ‘komşuya bildirim gönderilmesi’ hususunda ise planlama onayı koşullarında böyle bir madde bulunmadığı belirtildi. Büyük çet raporunda bu tarz istekler olduğu, bu projede böyle bir durum olmadığı kaydedildi.

“Otopark da yeterli ve yasal değil” iddialarına da yanıt verilen açıklamada, yeterli otopark yapımı için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTO: Mehmet Harmancı sosyal medya paylaşımı