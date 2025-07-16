Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürüyor

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin temizliği, kaldırım ve yol kenarlarında hurdaların kaldırılıp, bölgenin yeniden organize edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) verilen bilgiye göre, dün otomotiv sektör temsilcileriyle, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda bir araya gelindi.

KTEZO, LTB ve Sanayi Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, yapılacak işler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı ve sorulara yanıt verildi. Ardından tek tek esnafın görüş ve eleştirileri dinlendi.

Toplantıyı KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga açtı. Hiç kimsenin böyle bir sanayi bölgesini hak etmediğini belirten Tulga, bölgenin, gecekondulaştığını, hurdalıkların atıldığı bir bölgeye dönüştüğünü kaydetti.

Zanaatkârlar olarak sorumluluk almak için bir araya geldiklerini dile getiren Tulga, yaklaşık bir yıldır süren çalışmaların sonucunda inançsızlığa rağmen, bir irade ortaya çıktığını, artık bu noktadan sonra geri adım atmanın imkânsız olduğunu belirtti.

Toplantıya LTB adına Zabıta ve Trafik Şube Amiri Türkay Klermo ile Temizlik ve Sanayi Şube Amiri Mehmet Mişon katıldı.