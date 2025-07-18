Lefkoşa Kuzey Çevre yolu Girne Köprülü Kavşağı'nda yol çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Girne Köprülü Kavşağı’nda yapılacak yol çalışmaları dolayısıyla bazı güzergahların trafiğe kapatılacağını belirterek, bunu kroki ile açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 19 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de başlayacak ve 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar sürecek.

Açıklamada, sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından bölgede dikkatli seyretmeleri, hızlarını azaltmaları ve trafik işaretleri ile görevlilerin yönlendirmelerine uymaları istendi.