Lefkoşa Kaymakamlığı'nda izin kuyruğu

İlçeler arası geçiş izni almak isteyenler Lefkoşa Kaymakamlığı'na akın etti. Dün akşamdan itibaren uygulamaya giren tam sokağa çıkma yasağına rağmen Kaymakamlık önündeki kalabalık dikkat çekiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı yurttaşlar, izin almadan sokakta olduklarını ve hiç bir şekilde yolda bir denetime tabi tutulmadıklarını da ileri sürdü.