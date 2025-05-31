Lefkoşa-Girne ana yolunda yol çalışması
Lefkoşa – Girne ana yolu Girne köprülü kavşağının köprü altından geçen kısmında yapılan çalışma nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.
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Lefkoşa – Girne ana yolu Girne köprülü kavşağının köprü altından geçen kısmında yapılan çalışma nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.
Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada, Lefkoşa - Girne istikametindeki trafiğin bölünmüş yolun diğer platformuna aktarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmaların pazartesi günü sabah 06.00’a kadar tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, çalışmaların olduğu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
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