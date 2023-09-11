Lefkoşa-Dikmen Anayolu'nda çarşamba günü trafik kontrollü olarak verilecek

Lefkoşa-Dikmen Anayolu'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çarşamba günü trafiğin kontrollü olarak verileceği duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.