Lefkoşa Belediyesi'nin Akıllı Şehir Projesi "Akıllı Lefkoşa" Avrupa çapında birinci

En iyi "akıllı yeşil çözümlerin" değerlendirildiği, Avrupa inisiyatifi European Green Digital Coalition'de Lefkoşa Belediyesi'nin (güney) NOKIA ve CYTA iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Akıllı Lefkoşa" Akıllı Şehir Projesi 100 aday arasından Avrupa birincisi oldu.

Lefkoşa Belediyesi tarafından cuma günü yapılan duyuruya göre, European Green Digital Coalition (EGDC), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen ve diğer tüm alanlarda dijital çözümlerin sunduğu emisyon azaltma olanaklarından yararlanmak amacıyla Avrupa Konseyinin talebine dayanan bir şirketler girişimidir.

Bildirildiği üzere, EGDC, 2021 Dijital Günü'nde Avrupa Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek için bir deklarasyona imza atan ve ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) sektörünü iklim değişikliğiyle mücadelede kilit bir oyuncu olarak tanıyan 26 ICT şirketinin CEO'ları tarafından oluşturuldu.

Bu Avrupa girişiminin, en büyük teknoloji şirketlerinin gezegenin çevresel ayak izini azaltmaya nasıl katkıda bulunacağıyla ilgili olduğu eklenen duyuruda, Lefkoşa olay çalışmasının İklim Değişikliği konularında veri analizi konusunda uzmanlaşmış İngiliz şirketi Carbo Trust aracılığıyla projenin aylarca süren değerlendirmesi ve veri analizinin ardından, EGDC'nin web sitesinde yayımlandığı belirtildi.

Duyuruda, "Akıllı Lefkoşa" projesinin temel amacının, Lefkoşa kentindeki kentsel çevrenin yönetimini ve işlevselliğini iyileştirecek yeni teknolojik araçların geliştirilmesi ve kullanılması olduğu da vurgulandı.