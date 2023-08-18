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Lefke'ye 54 kilometre uzakta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Lefke'ye 54 kilometre uzakta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Lefke Deprem İstasyonu'na 54 kilometre uzaklıkta bugün saat 14.09’da 3,6 büyüklüğünde çok  hafif şiddette deprem meydana geldi.

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Lefke Deprem İstasyonu'na 54 kilometre uzaklıkta bugün saat 14.09’da 3,6 büyüklüğünde çok  hafif şiddette deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi, depremin merkez üsünün üssünün  34.62 kuzey ve 32.75 doğu koordinatlarında, yaklaşık 6 km derinliğinde Pissouri- Limasol olduğunu açıkladı.

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