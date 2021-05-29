Lefke’de 4 günde 7 vaka

Fehime ALASYA

Son günlerde ülkedeki vaka sayısındaki düşüşe karşın Lefke’deki vakaların artışı gözleri bölgeye çevirdi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgedeki bulaşın kaynağının yabancı uyruklu öğrenciler olduğunu, akabinde yerel vakaların da buna bağlı ortaya çıktığını belirtirken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ise öğrencilerin yaşam ve ibadet alanlarının kalabalık olduğunu işaret ederek, ülkeye girişlerde karantina uygulamasının önemine değindi. Bayraktar, “Karantinasız girişler bizi korkutuyor” dedi.

Kapanma döneminde dahi Lefke’de uzun süre vaka görülmediğini kaydeden Kaya, Yedidalga’daki 4 vakanın üçünün ayni aileden olduğunu, diğer iki vakanın ise bu aile temasından kaynaklandığı bilgisini verdi.

Söz konusu işletmenin Gemikonağı’nda olduğunu ve öğrencilerden başladığını anlatan Kaya, “Bölgedeki bulaşın kaynağı yabancı uyruklu öğrencidir.” dedi. Pozitif vaka olan tüm alanları dezenfekte ettiklerini anlatan Kaya, Sağlık Bakanlığı’nın vakaların nerede olduğuna dair bilgi paylaşımında bulunmadığını ve bu bağlamda çalışmaların zorlaştırdığını kaydetti.

“Bilgiler kolayca bize ulaştırılmalı, erken müdahale çok önemli”

Kaya, Sağlık Bakanlığı ile olan istişarelerindeki sıkıntıya dair sitemini şöyle dile getirdi: “Bakanlar ile de bunun sürekli tartışmasını yaşadık sürecin başından bu yana yaşıyoruz. Vakaların nerede olduğu bizimle paylaşılmıyor, resmi bir iletişim yok, kişisel bilgi ve girişimlerimizle uğraşıyoruz, bazen polisten yardım alıyoruz. Bu noktaları tespit ediyoruz ve hemen dezenfekte ediyoruz. Erken müdahale çok önemli. Bu 7 vaka büyük uğraş sonucunda tespit edildi ve müdahale ettik. Bakanlık ‘hasta hakları var ifşa edemeyiz’ diyor, ama neticede biz sadece mekanlarla ilgileniyoruz, Ahmet veya Mehmet isminde değiliz. Bu bilgiler kolayca bize ulaştırılmalı. Bundan 2 ay önce de yine öğrenci kaynaklı vakarlımız olmuştu ama yerel vatandaşa bulaşmamıştı. Kapanma dönemiydi ve birine bulaştırmadılar.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Karantinasız girişler bizi korkutuyor”

Ülkedeki öğrenci bulaşının iki sebeple ortaya çıktığını anlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, bunlara değinerek, karantinasız girişler konusunda duyduğu endişeyi paylaştı.

Bayraktar, Eylül ayına kadar öğrencilerin ülkeye gelişlerinin süreceği öngörüsünde bulunarak, temkinli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilerin ülkeye girişlerde PCR testi ile girdiğini, buna karşın bazen pozitiflerin yakalanamadığını da dile getiren Bayraktar, toplu yaşam veya ibadet alanlarının kalabalık olması gerekçesiyle de bulaşın yayıldığına dikkat çekti.

Bulaşın yaz aylarında artmayacağı öngörüsünü de paylaşan Bayraktar, “Öğrenci gelişleri Eylüle kadar sürecek, bu nedenle ülkeye gelişlerde karantina sürecinin olması çok önemli. Karantinasız girişler bizi korkutuyor” dedi.

Yakın geçmişi de örnek gösteren Bayraktar, “Sıfır vaka ile giderken karantinasız girişlerle yine vaka artışları başlamıştı, bunun yeniden olmasından korkuyoruz.” şeklinde konuştu.