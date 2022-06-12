Lefke Ceviz Festivali devam ediyor

Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ceviz Festivali bugün de devam ediyor.

Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan küçük üreticilerin ürünlerini tanıtma imkânı bulduğu Lefke Ceviz Festivali’nin bugünkü programında kültür gezisi, yarışmalar, yerli gruplarının müzik dinletileri yer alıyor.

Festival ziyaretçileri, festivalin bugünkü programı kapsamında saat 14.30’da rehber eşliğinde düzenlenecek “Adım Adım Lefke Turu” ile Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi keşfetme imkânı bulacak. Ziyaretçiler, aynı zamanda yerli üreticiler tarafından hazırlanıp satışa sunulacak macunlar, likörler, reçeller ve el işlerinin satışının yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş yapabilecek.

Geçen aylarda hayatını kaybeden ülkenin gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Kıbrıslı Türk şef Zihni Türksel anısına bugün saat 16.00’da “Ceviz Macunu” yarışması düzenlenecek. Yarışma, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin desteğiyle, Lefke Turizm Derneği binasında yapılacak.

Festivalin bugünkü programı kapsamında yerli grupların müzik dinletileri de yer alacak. Festivalde, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu ve Kıbrıs Havaları Derneği sahne alacak.

Ardından festivalde, saat 16.00’da Retro Çalgıcıları, 17.00’de Grup Otantik, 18.00’de Arda Gündüz Orkestrası sahne alacak. Festival, saat 19.00’da Kıbrıs Müzik Yolcuları’nın performansı ile sona erecek.

Fotoğraf: Hasan Karlıtaş