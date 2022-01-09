Ledra geçiş noktasında cinsel taciz iddiası

Lefkoşa’da Ledra Palace geçiş noktasında görevli gümrük memuru O.H.E.’nin kuzeye giriş yapan Polonyalı bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. O.H.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddialarla ilgili ifade veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, bulguları aktardı.

Ergüleç, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 16.47 sıralarında, Lefkoşa’daki Ledra Palace geçiş noktasında, Lefkoşa’da yaşayan O.H.E’nin, güneyden kuzeye geçen bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarını anlattı.

Polis Çavuşu Ergüleç, O.H.E.’nin, Girne’de yaşayan 30 yaşındaki Polonyalı öğrenci A.H.N.’yi kuzeye geçtiği sırada araç park yerine kadar yaya olarak takip ettikten sonra kendisine “mesai saatlerinde buradayım hafta sonları çalışmam” sözlerini söyleyip cep telefonu numarasını istediğini aktardı. Polis, O.H.E’nin arabaya binen A.H.N’in sağ yanağını eli ile sıkmaya çalıştığını ve cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis Çavuşu Ergüleç, olayın bilgilerine gelmesi üzerine alınan derdest emri gereği O.H.E.’nin tutuklandığı, vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca A.H.N’nin verdiği ifade doğrultusunda takip edildiği yol üzerindeki kamera kayıtlarının alınarak incelenmeye başladığını mahkemeye aktardı.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek zanlının lehine ve aleyhine olan tüm hususların araştırıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.