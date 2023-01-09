LAÜ öğrencisi Şerife Yazar, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali’nde 3 altın madalya kazandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencisi Şerife Yazar, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında yapılan yarışmalarda, katıldığı 3 kategoride de altın madalya kazandı.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde, İstanbul Tuzla Marina’da düzenlenen yarışmalarda 22 ülkeden 1,056 katılımcı yarıştı.

92 kişilik jüri komitesinin değerlendirmeleri sonucunda, LAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencisi Şerife Yazar, Üniversiteler Arası Balık Yemeği, Üniversiteler Arası Tatlı Tabağı ve Üniversiteler Arası Ana Yemek kategorilerinde birinci gelerek 3 altın madalya kazandı.