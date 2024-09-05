LAÜ Gastronomi öğrencileri Kıbrıs mutfak kültürünü tanıdı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Kıbrıs Mutfağı kapsamında atölye çalışması düzenlendi.

Atölye çalışması, Akdeniz Mutfağı dersi kapsamında Kıbrıs Mutfak kültürü haftasında bu kültürü öğrencilere tanıtmak ve uygulamalı olarak öğretmek amacı ile düzenlendi. Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Kıbrıs mutfağına özgü Hellim, Taze Nor ve Gulliri Çörek yapımını uygulamalı olarak görme imkanı buldular.

Gastronomi Bölümü Uzman Öğretim Görevlisi Selcan Oyal ve Lefke Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Desteban Erzeybek’in önderlik ettiği atölye çalışmasına gastronomi bölümü öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte öğrenciler hellimin tarihçesini Kıbrıs mutfak kültüründeki yerini ve detaylı yapılışını öğrenerek etkinlik sonunda kendi yaptıkları ürünleri tatma ve değerlendirme fırsatı buldular.