Larnaka uçuşunda pilot bayıldı
Wizz Air’in Varşova-Larnaka seferini yapan uçağı pilotun baygınlık geçirmesi nedeniyle Varşova’ya geri döndü.
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Wizz Air’in Varşova-Larnaka seferini yapan uçağı pilotun baygınlık geçirmesi nedeniyle Varşova’ya geri döndü.
Kalkıştan bir süre sonra kaptan pilotun baygınlık geçirdiği rapor edilirken, A321 tipi uçağın Varşova’ya geri döndüğü ve inişin ardından rahatsızlanan pilotun sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği açıklandı.
Uçakta 225 yolcunun bulunduğu açıklanırken, Larnaka seferini rötarlı olarak başka bir uçakla tamamlandığı öğrenildi.
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