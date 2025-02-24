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Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.

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Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, havalimanındaki inşaat çalışmaları için izin prosedürünün tamamlandığını ve çalışmaların 3 yıl içinde bitirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, çalışmaların tamamlanması ardından Larnaka Havalimanı’nın en modern Avrupa prototiplerine uygun ve çevre dostu olacağını , yıllık 12,4 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Haberde, inşaat çalışmasına gelen ay başlanacağı ifade edildi.

Foto: Arşiv

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