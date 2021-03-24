Larnaka Havaalanı:  Yolcu başına 11 saniyede Covid-19 testi

Kıbrıs'ın güneyinde yaz turizmi için önlemler alındı, hava limanları yeniden düzenlendi. Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kıbrıs havaalanlarının mayıs ayının yarısından sonra binlerce yolcu ve uçuşun artırılması için hazır olduğunu söyledi.

Bakan, geçen yıldan bu yana yolcuların uçağa binişini kolaylaştırmak ve süreçleri ve kontrolleri hızlandırmak amacıyla bir dizi değişiklikler yapıldığını ifade etti ve örnek vererek “Pazar günü Larnaka Havalimanı'na 112 yolcuyla iniş yapacak bir yolcu uçağına, yolcu başına ortalama 11 saniyede Covid-19 testi yapabilecek” dedi.

Bakan Karousos, mart ayı sonunda, şu an gerçekleştirilen 50-60 uçuşa kıyasla uçak gelişleri artarak haftada 160'a ulaşacağını ve nisan ayında bu sayının 240 olmasının beklediğini belirtti.

Karousos, “Mayıs ortasında adaya gelmesi beklenen yolcuların Kıbrıs havaalanlarında tüm sağlık protokollerinin düzgün bir şeklide uygulanıp uygulanmadığını göreceğiz” dedi.

Bakan Karousos Kıbrıs’ın gerekli sağlık protokollerini uyguladığı, yolcu ve hava şirketlerine gerekli güvenliği sağladığı için İsrail ve başka Arap ülkelerinden hava şirketlerinin Larnaka’ya doğru uçuşlarını artırmayı istediklerini ifade etti.

AB içerisinde sorunsuz dolaşım için gerekli olan "Dijital Yeşil Sertifika" hakkındaki bir soruya Bakan Karousos, Kıbrıs’ın söz konusu sertifika sistemini desteklediğini ve böyle bir belge ile AB vatandaşlarının AB içerisinde sorunsuz olarak dolaşabileceğine inandığı yanıtını verdi.