Larnaka açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

Larnaka açıklarında denizde bu sabah 11.08’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Alevkaya Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 69 kilometre uzaklıkta hafif şiddetli olduğu belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3,6 olarak ölçülen depremin merkez üssünün Larnaka açıklarında 9,4 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.