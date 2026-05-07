Lapta’da düzenlenen "Heartbeat Fun Run" etkinliğinde 230 bin TL bağış toplandı

Heartbeat North Cyprus Cancer Charity Trust tarafından ilk kez düzenlenen “Heartbeat Fun Run” etkinliğinde, hastane yatağı temin edilmesi amacıyla 230 bin TL bağış toplandı.

Yardım kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 5 ve 10 kilometrelik koşu düzenlenirken, etkinlik çok sayıda sporcu, gönüllü ve destekçinin katılımıyla yapıldı.

Açıklamada, etkinlikten elde edilen gelirle, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne iki hastane yatağı alındığı ve yatakların evde bakım desteğine ihtiyaç duyan kişilerin kullanımına sunulacağı belirtildi.

Etkinliğe katkı koyan sporculara, bağışçılara, gönüllülere, sponsor kuruluşlara, sağlık ve güvenlik ekipleri ile organizasyona ev sahipliği yapan işletmeye teşekkür edilen açıklamada, ilk kez düzenlenen “Heartbeat Fun Run” etkinliğinin gelecek yıllarda geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.