Restorancılar Birliği'nden denetim, yasal düzenleme ve haksız rekabetin durdurulması çağrısı:

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), özellikle geçici işçi/memur statüsünde kamuda istihdam edilen kişilerin, ikinci iş yapabilmesine imkân sağlayan mevcut sistemin derhal gözden geçirilmesi ve yasayla net şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yıllardır alın teriyle, borçla, yüksek maliyetlerle ve ağır ekonomik şartlar altında ayakta kalmaya çalışan restoran işletmecileri adeta cezalandırılırken, devlette görev yapan birçok kişinin aynı zamanda restorancılık sektöründe faaliyet göstermesi sektörümüzde büyük bir öfke yaratmıştır” denildi.

Taraflarına ulaşan bilgiler doğrultusunda, bazı kamu çalışanlarının gerek kendi adlarına gerekse başkaları adına açılan işletmeler üzerinden ticari faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaların artık sektörün en büyük problemlerinden biri haline geldiği belirtilen açıklamada, “Devlet maaşı, sosyal güvencesi ve ekonomik garantisi olan kişilerin özel sektörde ikinci bir kazanç kapısı oluşturması, tüm riskleri kendi omuzlarında taşıyan gerçek esnaf için açık bir haksız rekabettir” ifadelerine yer verildi.

“Bu düzen sürdürülebilir değil”

Açıklamada, “Bir tarafta kira ödeyemeyen, personel maaşını yetiştirmeye çalışan, vergi ve sigorta yükü altında ezilen işletmeler, diğer tarafta devlet güvencesini arkasına alarak ticaret yapan kişiler. Bu düzen sürdürülebilir değildir” denildi.

Özellikle geçici işçi/memur statüsünde kamuda istihdam edilen kişilerin, ikinci iş yapabilmesine imkân sağlayan mevcut sistemin derhal gözden geçirilmesi ve yasayla net şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, hem devlet kadrosunda bulunup hem de özel sektörde aktif ticaret yapılmasının, sadece sektör esnafına zarar vermediği, aynı zamanda kayıt dışılığı büyüterek, devletin vergi kaybına uğramasına da neden olduğu vurgulandı.

“Bugün restoran sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce işletme kapanma riskiyle karşı karşıyayken, devletin bu duruma sessiz kalması kabul edilemez” denilen açıklamada, sektörün sahipsiz olmadığı, RES-BİR üyelerinden gelen şikayetlere daha fazla sessiz kalınmayacağı kaydedildi.

Yetkili makamlara çağrı

Gerekli denetimlerin yapılması, yasal boşlukların kapatılması ve haksız rekabet yaratan uygulamaların sona erdirilmesi için mücadelenin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, yetkili makamlar göreve davet edildi.