DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu’nun beş kitabı tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Yorucu’nun enerji ekonomisi ile jeopolitik ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yayımlanan beş kitabı kamuoyuna tanıtıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yorucu, merhum akademisyen Prof. Dr. Özay Mehmet ile birlikte özellikle Doğu Akdeniz, enerji güvenliği ve bölgesel jeopolitik başlıklarını ele alan birbirini tamamlayan çalışmalara imza attı.

Bu eserler arasında, Türkiye’nin Hazar ve Orta Doğu gazını Avrupa’ya ulaştırmadaki rolünü inceleyen “Southern Energy Corridor: The Role of Turkey in European Energy Security” (2018), enerji dönüşümü sürecinde Doğu Akdeniz hidrokarbonlarının bölgesel dengelere etkisini ele alan “Modern Geopolitics of Eastern Mediterranean Hydrocarbons in an Age of Energy Transformation” (2020) ve adaların münhasır bölge ve deniz yetki alanları üzerindeki etkisini Türk-Yunan ilişkileri perspektifinden değerlendiren “Islands in Maritime Disputes: Greece Turkey Geo-Political Relations” (2022) yer aldı.

Son yıllardaki çalışmalardan “From Land Disputes to Sustainable Development: A Near East Perspective” (2024) adlı çalışmada toprak ve sınır anlaşmazlıklarının çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin ele alındığı, “Modern Approach of Resilient and Sustainable Smart Cities” (2026) başlıklı eserde ise Doç. Dr. Festus Victor Bekun ve Prof. Dr. İbrahim Yitmen ile birlikte kentlerin iklim değişikliği, nüfus artışı ve teknolojik dönüşümlere karşı nasıl daha dayanıklı hale getirilebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 1970’te Lefkoşa’da doğan Prof. Dr. Vedat Yorucu’nun, 1998’de İngiltere’deki University of Leicester’dan ekonomi alanında doktora derecesi aldığı, aynı yıl DAÜ’de akademik görevine başladığı ve halen Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Yorucu’nun, Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Cumhurbaşkanı’na beş yıl süreyle Ekonomi Başdanışmanı olarak hizmet verdiği belirtildi.