Ertuğruloğlu’ndan Kıbrıslı Ermenilere son dakika yasak

Girne bölgesindeki Surp Magar Ermeni Manastırı’na yapılması planlanan yıllık geleneksel dini ziyaret, atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafınca son dakikada iptal edildi.

Kıbrıslı Ermeni siyasetçi Vartkes Mahdessian, ziyaret için gerekli evrakların üç ay önceden Birleşmiş Milletler aracılığıyla kuzeydeki Dışişleri Bakanlığı’na sunulduğunu belirtti.

Mahdessian, geçtiğimiz Cumartesi günü ziyaretin gerçekleşebileceğine dair kendilerine bilgi verildiğini ancak Pazartesi günü bir "yazışma hatası" olduğu gerekçesiyle iznin iptal edildiğini ifade etti.

“Bir adım ileri, iki adım geri”

Mahdessian, pandemi öncesinde her yıl düzenlenen bu ziyaretin, Ermeni toplumu için taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi:

"Pandemi öncesi bu ziyaretler her yıl yapılırdı. Şimdi ise manastırın restorasyonu için ödenek almaya başladığımız bir dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi çok kritikti. Bu konuda gerçekten iyi bir ilerleme kaydetmiştik ancak iznin iptal edilmesiyle bir adım ileri, iki adım geri gitmiş olduk."

Ziyaretin onaylandığı bilgisi üzerine kısa sürede otobüslerin organize edildiğini ve yaklaşık 60-70 kişinin kayıt yaptırdığını belirten Mahdessian, normal şartlarda bu etkinlik için yurt dışından bile katılım olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu: “Manastırın fiziksel durumu nedeniyle izin verilmedi”

Öte yandan atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, iznin manastırın şu anki "fiziksel durumu" nedeniyle verilmediğini söyledi.

Ertuğruloğlu, manastırın metruk halde olduğunu belirterek, Ermeni toplumuna gelecekteki dini ziyaretleri için "farklı bir kilisenin önerileceğini" ifade etti.

Tarihsel süreç...

Sourp Magar Manastırı, her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü İskenderiyeli Aziz Makarios adına düzenlenen yortuyla eş zamanlı olarak ziyaret ediliyor.

Kıbrıs'ın Ermeni nüfusu, 1375 yılında, başkenti günümüz Adana yakınlarında bulunan ve Anadolu'nun güneydoğusundaki bir Ermeni krallığı olan Kilikya Ermeni Krallığı'nın yıkılmasından sonra önemli ölçüde arttı; Türk halklarının doğudan Anadolu'ya girmesiyle birlikte Ermeniler sonraki on yıllarda da adaya göç etmeye devam etti.

Sourp Magar, Kıbrıs'taki Venedik ve Osmanlı yönetimi dönemleri boyunca Ermenilerin elinde kaldı ve hatta Osmanlı İmparatorluğu tarafından vergiden muaf tutuldu.

1935 yılı itibarıyla, bünyesinde bir el yazması koleksiyonu ve diğer kutsal eşyaları da barındıran manastırda toplam 17 kişi kalıcı olarak yaşıyordu; ancak bu eşyalar 20. yüzyılın ilk yarısında Lefkoşa'ya ve şu an Lübnan'ın Antelias kasabasında bulunan Kilikya Kutsal Makamı'na nakledildi.

Manastır, 1974'ten sonra Kıbrıslı Ermeniler için erişilemez hale geldi ve harabeye döndü, ancak Mayıs ayı hac ziyaretleri 2007 yılında yeniden başladı.