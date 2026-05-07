CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Pembe Köşk’ü ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ailesinin daveti üzerine Ankara’daki tarihi Pembe Köşk’ü ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı İncirli ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Pembe Köşk’te İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ile torunu Gülsün Bilgehan tarafından karşılandı.

Ziyaret sırasında Özden Toker, köşkün Ankara’nın başkent oluşunun ardından Cumhuriyet’in sosyal ve kültürel devrimlerine tanıklık eden kimliğini paylaştı. Toker; Atatürk’ün stratejik toplantılarından devrim çalışmalarına, hatta Ankara’nın ilk Cumhuriyet balosuna kadar pek çok tarihi olayın bu binada gerçekleştiğini anlattı. Mevhibe İnönü’nün titizliği sayesinde ilk günkü haliyle korunan eşyalar, heyet tarafından ilgiyle incelendi. Ayrıca İncirli, ziyaret sırasında müzeyi gezen çocuklarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Doğumun 100. yılında bir bilim ve fikir insanı Erdal İnönü sergisi

Heyet, müze turu kapsamında bilim insanı ve siyasetçi Erdal İnönü’nün 100. doğum yılı dolayısıyla açılan anı sergisini de gezdi. Özden Toker, İnönü Vakfı’nın akademik çalışmaları ve kültürel mirası hakkında CTP heyetine detaylı bilgi aktardı.

Lozan Antlaşması ve Johnson mektubu

Sıla Usar İncirli, İsmet İnönü’nün Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün başarıları, Cumhuriyet’in ilanı ve yaşatılması yönünde unutulmaz hizmetlerinin olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’ndaki diplomatik dehası ve ABD Başkanı Johnson’un mektubuna verdiği tarihi yanıtla, Kıbrıslı Türklerin kaderine doğrudan etki etmiş büyük bir devlet insanıdır. Cumhuriyet değerlerini temsil eden bu tarihi mirasa tanıklık etmekten büyük onur duyuyoruz."