“15. Çilek Festivali” hafta sonu yapılıyor

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından düzenlenecek 15. Geleneksel Çilek Festivali, hafta sonu yapılıyor.

İki gün sürecek festivalde, konserler, yarışmalar ve dans gösterileri de yer alacak.

Birlik Başkanı Cavit Atalar imzasıyla yapılan açıklamaya göre, festival, cumartesi günü saat 10.40’da kortej yürüyüşü ile başlayacak ardından saat 11.00’de Yeşilırmak Festival Alanı'nda açılış töreni ile devam edecek. Festival cumartesi günü kesintisiz devam ederek, çeşitli etkinlilerle akşama kadar sürecek.

Festival, pazar günü ise Yeşilırmak Festival Alanı’nda saat 09.00’da “1. Çilek Festivali 2026 Yürüyüşü” ile başlayacak ve gün boyu çeşitli etkinlilerle devam edecek.

Açıklamada, 17, 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde üç yürüyüş daha yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yürüyüşlerde seçilecek parkurlar ise şöyle:

“1’inci parkur: Vuni Sarayı'ndan Yeşilırmak'a (kuzey kısmı). 2’nci parkur: Vuni Sarayı'ndan Yeşilırmak'a (ana yol). 3’üncü parkur: Yeşilırmak -Kurutepe-Yeşilırmak 4’üncü parkur: Yeşilırmak. Yörükköy, Yeşilırmak mağaraları, eski karargah, Yeşilırmak. 5’inci parkur: Yeşilırmak. Yörükköy, Kumlu Deniz Yeşilırmak Adacığı, eski karargah, Yeşilırmak. Ayrıca Vuni Sarayı'ndan Soli Antik Kenti'ne de yürüyüş düzenlenebilir.”

Festival hakkında bilgi almak isteyenlerin, “Cavit Atalar 0533 834 28 29, Salahi Atalar 0533 877 16 17, Gökan Canveren 0533 887 29 56 veya Çağrı Kurtbir 0542 888 61 66” numaralarına ulaşılabileceği belirtildi.