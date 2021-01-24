Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları: “Bölgeye giriş çıkışlar kapatılmalı”

Bulaşıcı Hastalık Üst Komitesi’nin dün açıkladığı yeni kararlardan memnun kalmayan Lapta ve Alsancak Belediye Başkanları, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi yeniden bölgeye davet ederek, kararların bölge taleplerini karşılamadığını anlattı.

Bölgedeki tedbirlerle ‘kısmi kapama’ yapıldığını kaydeden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, buna karşın taleplerinin ‘tam kapanma’ yönünde olduğunu YENİDÜZEN ile paylaştı. Aktuğ, “Bölgenin giriş çıkışlarının kapatılması, casinoların kapatılması ve yerel yönetimlerin Esnaf ile ilgili denetleme ve ceza yetkilerinin bir an önce verilmesi” gibi konularda Sağlık Bakanı Pilli ile hemfikir olduklarını anlattı. Tüm bunların yanında bölgedeki random testlerin arttırılması ile 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması gibi çeşitli konularda da yeniden görüştüklerini kaydetti.

“Bazı kararlar gözden geçirilmeli, tam kapanma şart”

Üst Komite tarafından açıklanan kararlarda bazı ayrıntıların revize edilmesi gerektiğini anlatan Aktuğ, “Bölgedeki öğrenci ve öğretmen çıkışlarına bir şekilde de olsa sınırlama getirildi ama burada yaşayan bir memur veya özel sektör çalışanı çıkıp Lefkoşa’daki işine gidebilecek. Bunların yeniden gözden geçirilmesi gerek.” dedi.

Lapta-Alsancak Belediyeleri tarafından yapılan ortak basın açıklamasında ise şu ifadelere yer aldı:

“Sağlık Bakanı Ali Pilli, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, geçen hafta Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulunca Lapta-Alsancak Bölgesinde alınan kararlara ek yeni önlemler aldı.

Bölge başkanlarının talebi üzerine Alsancak Belediyesine gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüşmesinde yeni ek tedbirler alındı.

Buna göre;

Alsancak ve Lapta bölgesinde yarından itibaren 65 yaş üstü kişilerin aşılanması yoğunlaştırılacak. Buna göre koordinasyonu Alsancak ve Lapta Belediye ekipleri sağlayacak ve çok kısa bir süre içinde bölgede aşılanma çalışmaları hız kazanacak.

Bölgede yapılan test sayıları artırılacak, düzenli ve rast gele PCR testleri yapılacak.

Şuan kapalı olan esnafın yeniden açılabilmesi için hafta içinde denetimler arttırılacak ve denetim sonuçlarına göre bölge esnafının yeniden açılması yönünde çalışmalar yapılacak.

Ayrıca iki belediye başkanın ortak önerisi ile daha önce talep edilen ancak karara bağlanmayan önerileri Bakanlar Kurulundan yeniden talep edildi.

Buna göre;

Bölgenin giriş çıkışlarının kapatılması,

Casinoların kapatılması,

Yerel yönetimlerin Esnaf ile ilgili denetleme ve ceza yetkilerinin bir an önce verilmesi,

Bahse konuları Sağlık Bakanı, Bakanlar Kurulunun gündemine ve onayına sunması yolunda öneride bulunması karara bağlandı.

Ziyarette konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bölgenin son derece hareketli bir bölge olduğuna dikkat çekti ve son dönemde bu bölgede vakalarda artış olmasının bu hareketliliğe bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Pilli bölgede iki belediyenin örnek bir şekilde dayanışma gösterdiğine dikkat çekti ve bu sayede bölgenin yeniden sıfır vakaya düşmesi için Merkezi Hükümet ile Yerel Yönetimlerin uyumlu bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Toplantıya katılan Ataser ve Aktuğ, bölgenin yeniden eski normale dönmesi için hep birlikte çalışıp kötü günleri atlatıp yeniden eski güzel, sağlıklı günlere dönüleceğini söylediler.”