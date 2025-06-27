Lapta marina ihalesi iptal!

Serap ŞAHİN

Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından, Lapta’da hukuka aykırı şekilde çıkılan “marina – otel – kumarhane” ihalesine karşı açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, belediyenin ihale kararının ÇED raporunun olmaması gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

Gülden Çiftçioğlu başkanlığındaki Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülen davada, Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel ile avukatı Buse Günsoy ile LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve avukatı Leyla Bahar hazır bulundu.

Yeşil Barış Hareketin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava üzerine ara emri alınan ihaleyle ilgili yargı süreci 3 yıldır devam ediyordu.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel:

“Hukuka aykırı olmayan işler için her zaman iş birliğine açığız”

Mahkeme önünde açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Lapta bölgesinde yapılması planlanan Marina Otel ihalesine ilişkin açtıkları davada mahkemenin iptal yönünde karar verdiğini söyledi.

Mahkemenin gerekçesiyle ilgili açıklama yapan Tel, “Mevcut ihalede çevre etki değerlendirme raporu olmaması, çevre etki değerlendirme raporunun alınabilmesi için de bir projenin olmaması konusunda bir karar yani bizim ortaya koyduğumuz iddiaların tespiti yapılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Ülkede yatırımlara karşı olmadıklarının altını çizen Tel, “Tabii ki yatırımlar yapılacak. Tabii ki hepimizin gaylesi ülkemizin daha iyiye gitmesi, her bölgede ekonomik kalkınmanın sağlanması. Ama bunlar yapılırken kamu yararının, çevrenin korunmasının ve hukuka aykırı olmayan işlerin esas olması gerekir” diye konuştu.

İş birliğine açık olduklarını vurgulayan Tel, “Yarından tezi yok, eğer belediyemizden ve bölgeden bir talep gelirse aynı masa etrafında oturmaya, o bölgede çevreye duyarlı, kamu yararını gözeten ve hukuka aykırı olmayan projeler gerçekleştirmek için iş birliğine hazırız” dedi.

Feriha Tel, “Bugün burada belki belediyemizle karşı karşıyaydık ama birçok konuda kamu yararı için iş birliklerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Projeyi yeniden ihaleye çıkaracağız”

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’da yapılması planlanan Marina Otel projesiyle ilgili mahkemenin iptal kararına saygı duyduklarını belirtti.

Belediye olarak süreci yeniden başlatacaklarını ifade eden Ataser, “Kötü sonuç itibariyle ne yapacağımızı her zaman konuştuk. Kötü sonuca göre de belediye olarak tekrar bir ihale sürecini başlatacağız. Kısa bir zaman içerisinde süreci başlatıp kaybettiğimiz zamanı da telafi edip bölgemize bu konuşulan Marina Otel’i kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Tüm taraflarla uzlaşıcı bir tutum sergileyeceklerini belirten Ataser, “Tarafları her zaman uzlaşıcı bir şekilde yanımıza çağıracağız. Geniş çaplı bir kurul kurup süreci birlikte yöneteceğiz” dedi.

Projeye devam etmekte kararlı olduklarını dile getiren Başkan Ataser, “Biz yine aynı şekilde projemizin devamını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Kaybeden de olmadı, kazanan da olmadı. Burada tek kaybedilen zamandır” diye konuştu.