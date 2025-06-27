Lapta marina davasında karar günü
Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından, Lapta’da hukuka aykırı şekilde çıkılan “marina – otel – kumarhane” ihalesine karşı açtığı davada bugün kararın açıklanması bekleniyor.
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Yeşil Barış Hareketi’nin, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi (LAÇ) tarafından, Lapta’da hukuka aykırı şekilde çıkılan “marina – otel – kumarhane” ihalesine karşı açtığı davada bugün kararın açıklanması bekleniyor.
Yeşil Barış Hareketin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı dava üzerine ara emri alınan ihaleyle ilgili yargı süreci 3 yıldır devam ediyordu.
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