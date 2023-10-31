Lacroix adaya geliyor

BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix 1 Kasım 2023 Çarşamba günü adaya geliyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nun Çarşamba günü adaya geleceğini ve aynı gün Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayrı ayrı görüşme yapacağını yazdı.

Habere göre, 1 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde adaya gelecek olan Lacroix, saat 15:30’da Hristodulidis ve 17:00’da Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek.

Lacroix’nın Perşembe günü akşamüzeri ise Pile bölgesinde ara bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını aktaran gazete, Ledra Palace’ta ise her iki toplumdan, özellikle de kadın ve gençleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşeceğini yazdı.

Haberde, Lacroix’nın 3 Kasım tarihine kadar adada kalacağı ve BM yetkilileriyle de görüşeceği vurgulandı.