Kuzu ve oğlak beslenmesi, hayvan sağlığı ve süt kalitesi hakkında eğitim verildi

Hayvancılık sektöründe üretim verimliliğinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kuzu ve oğlak beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek yem rasyonları hakkında Hayvancılık Dairesi Hayvan Besleme Şubesi’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Çağrı Halil Kocadal ile hayvansal üretimde biyogüvenlik konusunda Ayşen Bulancak sunum yaptı.

Veteriner Dairesi Hayvan Sağlığı ve Patoloji Laboratuvarı Sorumlusu, Patoloji Doktoru Dr. Neslihan Öznur ile Girne Kaza Veteriner Dairesi’nden Veteriner Hekim Osman Namsoy da, kuzu ve oğlak ölümlerinin sebepleri ve bu kayıpların önlenmesine yönelik bilgiler aktardı. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan Kalite Kontrol Memuru, Uzman Kimyager Şeniz Günbay ve Bölüm Sorumlusu Aysel Çağlar ise, süt kalitesi ve hijyen ile şahit numunenin nasıl alınması gerektiği hakkında bilgilendirdi. Eğitimde, hayvan sağlığının korunması, kaliteli süt üretimi ve bilinçli besleme uygulamalarıyla sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.