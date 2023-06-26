“Kuzey’in bisiklet sürdüğü günleri de göreceğiz”

“Kuzey biz ameliyattan önce ‘Niçin ben de diğer çocuklar gibi top oynayamıyorum?’ ‘Niçin ben de diğer çocuklar gibi bisiklet süremiyorum?’ gibi sorular soruyordu. Biz de sadece bakıyorduk, cevap veremiyorduk. Ya da geçiştiriyorduk. Artık o soruların cevabı kendi elinde. Çalışmalarına azimli bir şekilde devam edecek, süreci tamamlayacak ve o da diğer arkadaşları gibi bisikletini de sürebilecek, topunu da oynayabilecek. O günleri göreceğimize inanıyorum.”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kuzey Selengüçlü… 5 yaşında ve 1 yaşındayken kendisine ‘Serebral Palpsi’ hastalığı teşhisi konuldu. Küçük Kuzey, doğum esnasında yeterli oksijen alamadığı için kas hücreleri zarar gördü ve kaslarını kullanamaz hale geldi. Kuzey kaslarını kullanamadığı için dengede duramıyor.

Rahatsızlığının giderilebilmesi adına Ocak ayında Amerika’da iki ciddi ameliyat geçiren Kuzey, iyileşme sürecinde…

YENİDÜZEN’e konuşan minik Kuzey’in babası Gürdal Selengüçlü, Amerika’daki ameliyat sürecini ve sonrasını anlattı, ameliyatların son derece iyi geçtiğini belirti. Bu sürecin uzun bir süreç olduğunu kaydeden Gürdal Selengüçlü, Kuzey’in azimle çalıştığını ifade etti.

Selengüçlü, yardım kampanyasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Minik Kuzey’in Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’nde ameliyat masraflarının karşılanması için kısa süre önce ülkemizde yardım kampanyası düzenlenmiş, tedavi için gerekli 70 bin dolar civarı gibi bir miktar toplanmıştı.

“Kuzey için rahat geçti…”

Amerika’da gerçekleşecek operasyonlar için ilgili hastanelere başvurularının kabul edilmesinden sonra ameliyat tarihlerini iki kez ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Gürdal Selengüçlü, gerekli miktarın toplanması nedeniyle üçüncü ertelemeyi yapmadıklarını ve 7 Ocak’ta oğlu Kuzey ile birlikte Amerika’ya gittiklerini söyledi.

Amerika’da 1 ay kaldıklarını belirten Selengüçlü o günleri şöyle anlattı: “Giderken rüyada gibiydim. Çünkü ameliyat için gerekli olan miktarı toplamıştık ve artık ameliyata gidiyorduk. Oğlumla beraber ikimiz gittik, elimden geldiği kadar oğluma bakmaya çalıştım. Oradaki hastanede ilgi ve alaka son derece iyiydi. Bu süreçte ben yalnız olduğum için zor geçti ancak Kuzey orada çok rahattı. Ağrı, acı hissetmedi, fizik tedavileri eksiksiz yapıldı, ameliyat sürecindeki ilaçlarda sıkıntı yaşanmadı…”

“İlk ameliyatı kasılmasını aldı, ikinci ameliyat da ayakta kalabilmesine olanak tanıdı”

Kuzey’in Amerika’da farklı hastanelerde iki ciddi ameliyat geçirdiğini söyleyen baba Gürdal Selengüçlü, ilk ameliyatla kasılmasının önlediğini, ikinci ameliyatla da ayakta kalabilmesine olanak tanındığını belirtti.

Selengüçlü şöyle devam etti:

“Ameliyat 3 buçuk saat sürdü. O süre benim için çok zordu… Her bir saat içerisinde arayıp bilgi veriyorlardı. Ameliyattan sonra oğlumun yanına gittiğimde rahatlamıştım. Hastanede 5 gün kaldık. O süreç içerisinde bakım esnasında yapabileceklerim bana öğretildi ve 5 günün sonunda otelimize gittik. Bu ameliyatımızdan 13 gün sonra daha küçük çaplı bir ameliyat daha oldu. O ameliyat daha basitti, 45 dakika sürdü. Orada da 1 gece kaldık. Kuzey iki ameliyatta da acı çekmeden geçirdi, bu çok önemli bir şeydi. İlk ameliyatı kasılmasını aldı, ikinci ameliyat da ayakta kalabilmesine olanak tanıdı.”

“Çocuğum, azimli çalışıyor… Sürecin sonunda kendi ihtiyacını karşılayabilecek”

‘Serebral Palpsi’ hastalığı için bu ameliyatların önemine dikkat çeken Gürdal Selengüçlü, söz konusu ameliyatların Kuzey’i birine bağlı yaşamak zorunda bırakmayacağını ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir konuma getirebileceğine dikkat çekti.

Selengüçlü, “O kadar bir istiyor ki, her gün daha da iyiye gidiyor. Bizler de en büyük destekçileriyiz, bizi de görüyor ve azimli çalışıyor. Eskiden sadece istiyordu başarmak gibi bir şansı yoktu ancak şimdi azminin meyvelerini topluyor. Başarılı olduğunun farkında ve günden güne daha iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

“Kendi isterse bisiklet de sürebilecek, top da oynayacak…”

Selengüçlü şöyle devam etti:

“Kuzey biz ameliyattan önce ‘Niçin ben de diğer çocuklar gibi top oynayamıyorum?’ ‘Niçin ben de diğer çocuklar gibi bisiklet süremiyorum?’ gibi sorular soruyordu. Biz de sadece bakıyorduk, cevap veremiyorduk. Ya da geçiştiriyorduk. Artık o soruların cevabı kendi elinde. Çalışmalarına azimli bir şekilde devam edecek, süreci tamamlayacak ve o da diğer arkadaşları gibi bisikletini de sürebilecek, topunu da oynayabilecek. O günleri göreceğimize inanıyorum.”

“Bana oğlumu bağışladılar…”

Kuzey’in Amerika’da tedavi olabilmesi için yapılan yardım kampanyasına da değinen Gürdal Selengüçlü, süreç içerisinde Lefke’den Karpaz’a kadar her yerden yardım aldıklarını söyledi ve “Bu duygu çok farklı bir duygu” diyerek katkı koyan herkese tekrardan teşekkürlerini iletti. Herkese minnettar olduğunu kaydeden minik Kuzey’in babası, “Bu insanlar benim canıma can kattı ve bana oğlumu bağışladı” ifadelerini kullandı.

“Gerekli desteği göremedik…”

Selengüçlü, sürecin başından itibaren gerek devlet yetkilileri, gerekse devlet kurumlarından destek görmediklerini belirterek, “Yetkililerden kimseye sesimizi duyuramadık” diyerek sitem etti.

Gürdal Selengüçlü konu hakkında şu noktalara değindi:

“Ne yazık ki, gerek ameliyat öncesi, gerekse ameliyat sonrası hiçbir devlet yetkilisi bizleri arayıp sormadı. Önümüze öyle engeller geldi ki, bunu yaşamayan bilemez. Yetkililerden kimseye sesimizi duyuramadık. Bu tarz çocuklar hayata atılmak kavuşmak istiyor ancak kimse ilgilenmiyor. Bu ülkede bir Sağlık Bakanlığı yoktur. Ben Sağlık Bakanlığı’nın bir şey yaptığını göremiyorum. İsim olarak evet var ama sadece ismi var… Bizi en çok üzen nokta bu oldu.”

“Cesaret çok önemli... Kabullenmek ise işin kolayı”

Herhangi bir rahatsızlığı olan ancak tedavi süreciyle iyileşme şansı bulunan çocukların ailelerine de çağrı da bulunan Gürdal Selengüçlü, “Cesaret çok önemlidir. Benim de korkularım vardı, cesaret edemiyordum ama eşim bana destek verdi. Hep o araştırdı, o koşturdu. Ben kabullenmiştim ama iyi ki eşim beni ikna etti ve bu yola başvurduk. Kabullenmek işin kolayı, biz inandık ve bu yolu yürüdük. Şu ana kadar da çok iyi gidiyor. Eğer biz bu yolu yürümeye karar vermeseydik en büyük zararı Kuzey görecekti. O yüzden, çocuğunun hayatını kurtarmak isteyen anne babalara cesaretli olmalarını öneriyorum. Büyük emekler harcayacaksın ama sonunda çocuğun sağlığına kavuşacak” dedi.