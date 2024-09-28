“Kuzey’den Kolombiya’ya gitmeyi planlıyor”

Kıbrıs’ın güneyinde Hamile partnerini ve onun üç yaşındaki çocuğunu öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 42 yaşındaki kaçak mahkûm Doros Theophanous'u arama çalışmaları, helikopter, köpekler ve insansız hava araçlarının desteklediği çok sayıda polis memurunun katılımıyla devam ediyor.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Polis, müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkûmun silahlı olduğunu, teslim olma ihtimalinin düşük olduğunu ve kuzeyden Kolombiya'ya gitmeyi planladığını açıkladı.

2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan 42 yaşındaki mahkûm Theodoros Theofanous, polis eşliğinde, Baf’ta akrabalarını ziyaret için gittiği evin penceresinden atlayarak firar etmişti.