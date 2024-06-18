“Kuzeydeki üniversitelerden öğrenci vizesi alan 188 kişi güneyde siyasi sığınma talep etti”

Kıbrıs Cumhuriyeti, kuzeydeki üniversiteleri, Avrupa Yüksek Öğrenimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) şikayet etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının şikayet dilekçelerinde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelere öğrenci vizesi alarak gelen 188 üçüncü ülke vatandaşının hemen akabinde Kıbrıs’ın güneyine geçerek siyasi sığınma talebinde bulunduklarını delilleriyle ortaya koyduklarını iddia etti.

ENQA’nın şikayetler üzerine, Kıbrıs’ın kuzeyindeki söz konusu üniversitelerin insan ticaretiyle ilişkili olup olmadıkları konusunda inceleme başlattığını yazan gazete, Yeşil Hat üzerinden özellikle Afrika kökenli mülteciler sorunuyla karşılaşmasındaki en büyük etkenin bu durum olduğunu savundu.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise; “Bu kişilerin insan ticareti yapan örgütlerce kullanıldıklarının tespit edilmesi üzerine alınan bazı önlemlerin yanı sıra, Doğu Akdeniz Eylem Planı’nda yer alan maddeler çerçevesinde Türkiye’ye baskı uygulanması yönünde girişimler yapılmaktadır” denildi.