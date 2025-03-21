Kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarının satışıyla ilgisi bulunan bir şahıs tutuklandı

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum mallarının satılmasıyla ilgisi bulunan 40 yaşındaki bir şahıs dün, Larnaka Havalimanı’nda tutuklandı.

“Philenews” haber sayfasında yer alan haberde, aleyhinde tutuklama emri bulunan şahsın başka bir Avrupa ülkesine seyahat etmek için gittiği Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığı bildirildi.

Şahıs aleyhinde suç işlemek için komplo kurmak, dolandırıcılık ve başkasına ait gayrimenkullerde hileli işlemler yapmak suçlamaları getirildi.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.