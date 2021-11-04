Kuzeyde yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi'nde ayin yaptı. Koruçam Köyü’nde bulunan 16. yüzyıldan kalma St. George Kilisesi’ndeki ayine yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades’in eşi Andri Anastasiadis, İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Rumlar için Komiser Fotis Fotiou, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve eski genel Sekreteri Andros Kiprianou’nun yanı sıra, DISY lideri Averof Neofidou, DIPA lideri Marios Karoyan bazı Kıbrıslı Rum milletvekilleri ve yabancı diplomatlar da ayine katılanlar arasındaydı.

Duaların Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir ile birlikte Vatikan’dan Papa’yı temsilen gelen Başpiskopos Adolfo Tito Yllana tarafından yapılmasını arından, yemek yenmesiyle ayin tamamlandı.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades’in eşi Andri Anastasiadis de ayine katıldı.