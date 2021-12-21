Kuzeyde yaşayan İngiliz vatandaşlarının dikkatine

Cyprus Mail’in haberine göre, İngiliz Yüksek Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, yetkililerin 1 Ocak 2022'den itibaren adanın kuzeyinde yaşayan İngiliz vatandaşları için ‘90 gün kuralı’ uygulayacağını söyledi.

Twitter'da yayınlanan bir açıklamada Komisyon, yeni politikanın henüz yayınlanmadığını ancak kendilerine söylenenlere göre, 1 Ocak'tan itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin kuzeyde ikamet eden İngiliz vatandaşlarının, ilk geçiş günlerinden itibaren sadece 90 gün boyunca geçiş noktalarından serbestçe geçmelerine izin vereceğini söyledi. Açıklamada, bu sürenin sonunda kişilerin geçişine 90 gün boyunca izin verilmeyeceği ve bu günlerin ardından İngiliz vatandaşlarının yeniden 90 günlük süreyle güneye geçebileceği vurgulandı.

Bu yeni uygulamadan, muafiyet koşulunun gerekli belgelerle kanıtlanması şartıyla dört grup muaf olabilecek:

-Kuzeyde yaşayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde okuyan öğrenciler

-Seyahatin ev ve çalışma yeri arasında sağlanması şartıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalışan insanlar

-Kıbrıs Cumhuriyeti'nde tıbbi tedavi gören kişiler

-İnsani vakalar

Öte yandan haberde adanın güneyinde yaşayan İngiliz vatandaşları mevcut AB vatandaşı kurallarını kullanarak aynı şartlarla kuzeye geçmeye devam edebileceği de belirtilirken, Yüksek Komisyon’un “bu süreyi aşanlara 3 ile 5 yıl arasında bir giriş yasağı konacaktır” uyarısını yaptığı da duyuruldu.