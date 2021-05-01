Kuzeyde 6319 test, 44 yeni vaka, 1 ölüm

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir. Covid-19 kaynaklı 1 kişi ise hayatını kaybetti.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1

Girne

Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3

Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1

1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316

Toplam Vaka Sayısı: 6326

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354