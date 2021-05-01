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Kuzeyde 6319 test, 44 yeni vaka, 1 ölüm

Kuzeyde 6319 test, 44 yeni vaka, 1 ölüm

Toplam 6319 test yapıldı, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 80 kişi taburcu edildi.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir. Covid-19 kaynaklı 1 kişi ise hayatını kaybetti. 

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1 

Girne 

Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3 

Gazimağusa 


Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1 

1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

Yerel Vaka Sayısı: 27 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316   

Toplam Vaka Sayısı: 6326  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354

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