“Kuzey Kıbrıs'ın meşrulaştırılmasına karşıyız”

Avrupa Birliği (AB), 5-6 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın Şuşa kentinden düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, zirvede AB Konseyi'ni temsil etme gibi bir görev verilmediğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi EEAS tarafından yayınlanan açıklamada, ziyaretin "yalnızca Macaristan ve bu örgüt arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde" gerçekleştiği vurgulandı.

Orban'ın geçen Ukrayna'ya ve hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlediği sürpriz ziyaretlere Brüksel tepki göstermiş, Orban'ın AB'yi temsil etme gibi bir fonksiyonunun olmadığını dile getirmişti. Macaristan, Temmuz ayının başından bu yana AB Konseyi'nin başkanlığını yürütüyor. Konsey'in başkanlığı, 6 ayda bir el değiştirmek üzere, rotasyon prensibiyle yürütülüyor.

Kuzey Kıbrıs vurgusu

Borrell, X üzerinden de paylaştığı açıklamada, "AB, Kıbrıslı Türklerin ayrılıkçı yapısını meşrulaştırma çabalarını reddetmekte ve yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktadır“ ifadelerini kullandı.

Dünyada yalnızca Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), zirvede ilk kez liderler düzeyinde temsil edildi. Üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olan örgütte, Macaristan, Türkmenistan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve KKTC gözlemci sıfatıyla yer alıyor.

Orban: İş birliği çıkarımıza

Öte yandan Orban, zirve sırasında çekilen aile fotoğrafını X üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşının "dünyayı yeniden bloklara böldüğünü" söyleyen Orban, "Dünya ülkeleriyle açık, barışçıl ve dinamik ekonomik ilişkiler sürdürmek, Macaristan'ın çıkarınadır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkeleri, bu hedeflerimize ulaşma konusunda iyi ortaklarımızdır" ifadelerini kullandı.