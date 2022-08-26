“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”

Abuja merkezli “Peoples Gazette”de yer alan habere göre, Nijerya’daki Federal Hükümet, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kıbrıs’ın kuzeyine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ekibi tarafından Abuja'daki Başkanlık Köşkü'nde düzenlenen haftalık bakanlar brifingi sırasında konuşan Diaspora Komisyonu Nijeryalılar Genel Müdürü Abike Dabiri-Erewa, “Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce iki kere düşünün. Orada Nijeryalılar için fazla bir şey yapamayız. Öğrencilerimiz her gün öldürülüyor” dedi.

Dabiri-Erewa, sadece Türkiye tarafından tanınan Kıbrıs’ın kuzeyinin, öldürülen Nijeryalı öğrenciler için federal hükümetin adaleti takip etmesini sağlayacak mekanizmalara sahip olmadığı konusunda da uyardı.

Öte yandan the Guardian’da yer alan haberde ise Türkiye merkezli bir insan hakları grubu ve Ulusal İnsan Ticaretini Yasaklama Ajansı (NAPTIP), çoğu kadın genç Nijeryalıların “eğitim bursları” vaadiyle Kuzey Kıbrıs'a “kaçırıldığı” uyarısında bulunduğu ifade edildi.

NAPTIP, Nijerya ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında faaliyet gösterdiğine inanılan bir insan kaçakçılığı çetesinin, ülkedeki “zayıf eğitim sisteminden” yararlanarak genç bireylere var olmayan burs ve iş fırsatları vaat ettiğini öne sürülüyor.

“Peoples Gazette”deki haberde, Diaspora Komisyonu Nijeryalılar Genel Müdürü Abike Dabiri-Erewa’nın söz konusu açıklamasını, NAPTIP’ın uyarısından bir ay sonra yaptığına dikkat çekti.